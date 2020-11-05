هجمات إرهابية تهز فيينا

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"الخليج 365" من لندن: قتل 7 اشخاص في هجمات استهدفت عدة مواقع مساء الإثنين في وسط فيينا، بما في ذلك منطقة كنيس ومكاتب للجالية اليهودية، مما دفع إلى عملية واسعة النطاق للشرطة التي قالت إنها هجمات إرهابية.

وقال وزير الداخلية النمساوي إن الحوادث تبدو وكأنها هجمات إرهابية مع عدة منفذين يقفون خلفها، وأضاف على قناة ORF TV الحكومية. ونقلت وكالة الأنباء النمساوية (أبا) عن وزارة الداخلية في البلاد قولها إن أحد المهاجمين قُتل وأن آخر قد يكون هارباً

وقالت صحيفة "كوريير" إن أحد القتلى على الأقل كان ضابط شرطة. وأضافت أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة في سلسلة الهجمات.

وكان هناك عدة مسلحين متورطين، بعضهم لا يزال طليقا ، وفقا لرسائل تم إرسالها إلى أعضاء الجالية اليهودية المحلية في العاصمة النمساوية.

ونقلت وكالة الأنباء النمساوية (أبا) عن وزارة الداخلية في البلاد قولها إن أحد المهاجمين قُتل وأن آخر على الأقل قد يكون فارًا. وقالت الوزارة إنها لا تستبعد احتمال أن تكون تلك الحوادث هجومًا إرهابيًا.

وقال صحافي محلي بارز إن هناك حالة احتجاز رهائن في جزء مختلف من العاصمة، في الحي السابع. الكنيس يقع في الحي الأول.

قال أوسكار دويتش، رئيس الجالية اليهودية في فيينا، إن إطلاق النار وقع في الشارع حيث يقع الكنيس اليهودي الرئيسي في المدينة، لكن لم يتضح ما إذا كان بيت العبادة قد استُهدف. وأضاف أنه لم تقع إصابات في صفوف الجالية اليهودية.

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اغلاق الكنيس

وأضاف دويتش أنه لم يتضح ما إذا كان المعبد اليهودي المركزي في فيينا هدفا للهجوم. وأشار إلى أنه تم إغلاق الكنيس والمكاتب المجتمعية وقت إطلاق النار، وطالب جميع أفراد المجتمع بالابتعاد عن المنطقة.

وبحسب ما ورد تم حث السكان اليهود على البقاء في منازلهم، وإغلاق أبوابهم وخلع أغطية رأس الكيبا الخاصة بهم عند الخروج.

وكتبت الشرطة على موقع تويتر "هناك عدة جرحى". "نحن في الموقع مع كل القوات المتاحة. يرجى تجنب جميع الساحات العامة في المدينة ".

كما غردت شرطة فيينا قائلة إن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحديد.

وطلبت الشرطة من الجمهور عدم نشر مقاطع فيديو من مكان الحادث، قائلة إن ذلك عرض للخطر الشرطة والسكان لأن العملية لا تزال مستمرة.

ويُعتقد أن لقطات صادمة على وسائل التواصل الاجتماعي تم التقاطها بالقرب من مكان الحادث تظهر أشخاصًا يتمايلون وينسجون وهم يركضون بحثًا عن مكان آمن، من زخات النيران.