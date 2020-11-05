لودريان: علاقة أوروبا وأمريكا لن تعود إلى سابق عهدها بعد الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (أ ف ب):

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، الخميس، أنه ينبغي على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بناء "علاقة جديدة عبر الأطلسي" بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية أيا تكن نتيجتها.

وقال لودريان "سيكون علينا إعادة بناء علاقة جديدة عبر الأطلسي، تشكل شراكة جديدة"، رافضاً اتخاذ موقف مؤيد لجو بايدن أو دونالد ترامب. وأضاف أن "اختيار الرئيس يعود إلى الأميركيين. وينبغي علينا بعدها أن نعمل مع الشخصية المنتخبة ومع الحكومة الأميركية الجديدة، مهما حصل".

ويقترب المرشح الديموقراطي إلى الرئاسة الأميركية جو بايدن أكثر فأكثر من دخول البيت الأبيض بعد تحقيقه فوزين كبيرين في ولايتين رئيسيتين في مواجهة الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي يخوض حربا قضائية حقيقية ضده.

وقال لودريان "لن نعود إلى الوضع الذي كان سائدا، إلى نوع من الماضي في العلاقة العابرة للأطلسي". وأضاف "ما تغيّر هو واقع أن أوروبا أكدت سيادتها منذ أربع سنوات، على صعيدي الأمن والدفاع وعلى صعيد استقلاليتها الاستراتيجية".

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وتابع "أنشأت أوروبا صندوقاً أوروبياً للدفاع (وأقامت) علاقة دفاعية أقوى بكثير. منذ أربع سنوات، أكدت أوروبا رغبتها في أن يكون لديها على أراضيها أبطال اقتصاديون. أظهرت رغبتها بأن يكون لديها نظام رقمي يسمح بأن تكون لديها استقلالية".

وأضاف "منذ أربع سنوات، خرجت أوروبا من سذاجتها وبدأت تأكيد نفسها على أنها قوة".

وتروّج فرنسا منذ سنوات بين شركائها الأوروبيين لاستقلالية استراتيجية لأوروبا في المسائل الدفاعية، وتصطدم في بعض الأحيان بتحفظات بعض الدول المتمسكة جداً بالمظلة الأميركية لأوروبا.

وأشاد وزير الخارجية الفرنسي بـ"التاريخ الطويل، والقيم المشتركة والانتصارات المشتركة والمعارك المشتركة" بين أوروبا والولايات المتحدة من دون ذكر العلاقات التي شهدت توتراً أحياناً مع دونالد ترامب.

وأكد أنه "يجب مواصلتها (العلاقات)، حتى إذا كان لدينا منذ أربع سنوات اختلافات كبيرة. هذا لا يمنع أننا لا نزال معاً في المعركة ضد الإرهاب، في دولة القانون التي نمثلها سوياً".