على طريقة فيلم المدبح.. تمزيق جسد شاب طعنًا بالسكاكين في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

لقي سائق مصرعه اليوم الخميس؛ في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية "سنهوت" في منيا القمح بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول "محمد.ع.م.ع" 25 عامًا، سائق توك توك، مُقيم بقرية سنهوت بمنيا القمح، مصابًا بعدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتوفي فور وصوله متأثرًا بإصابته.

وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعدد من الأشخاص، الذين حاصروه وطعنوه بسكاكين وأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، وتركوه ولاذوا بالفرار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة تحديد هوية المتهمين وضبطهم.