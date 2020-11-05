ترامب مغرّدًا: أوقفوا الفرز!

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، دعوته إلى وقف عملية فرز الأصوات، فيما لا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية معلقة بانتظار النتائج في عدد قليل من الولايات الرئيسية التي يتواصل فيها فرز الأصوات.

وغرّد ترامب بحروف كبيرة، على حسابه الرسمي عبر تويتر، الخميس: "أوقفوا الفرز".

وبحسب النتائج المُعلنة حتى الآن، حصل جو بايدن على 264 صوتًا مقابل 214 لترامب.

وفي وقت سابق الخميس، رفعت حملة ترامب دعوى قضائية في ولاية نيفادا ضد احتساب أصوات من خارج الولاية.

وتمنح كل ولاية عددًا محددًا من كبار الناخبين. لكن المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي حصل على 264 صوتًا، يكفيه الحصول على أقل تلك الولايات أصواتًا - نيفادا - ليصبح الرئيس 46 للولايات المتحدة.

وأفاد مركز "إيدسون" للأبحاث بحصول ترامب على 49.6 بالمائة من الأصوات في ولاية جورجيا مقابل 49.2 بالمائة لبايدن بعد فرز 96 بالمائة من الأصوات بالولاية.

وأكّدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، عزم حملة ترامب على اللجوء إلى المحكمة العليا حال فاز المنافس الديمقراطي جو بايدن في ولاية بنسلفانيا.

وقالت ماكناني لشبكة "فوكس نيوز" إن ترامب يريد احتساب الأصوات التي وصلت إلى المجمع الانتخابي في 3 نوفمبر، حتى وإن كانت تحمل تاريخ اليوم ذاته. وأضافت "نريد احتساب أصوات ذلك اليوم".