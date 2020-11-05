قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ تدريباً عملياً ببعض المحافظات لمجابهة الأزمات والكوارث

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قامت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظات (الأقصر – جنوب سيناء – الأسكندرية – المنيا ) بتنفيـذ التدريب العملى المشترك لمجابـهة الأزمات والكـوارث بنطاق المحافـظات خلال شهرى (أكتوبر- نوفمبر) .

واستهدف التدريب الوصول إلى أنسب أسلوب للتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وتنسيق الأعمال والمهام بين القوات المسلحة وأجهزة الدولة المعنية بالمحافظات والإمداد بالمعلومات الدقيقة والمؤثرة والتخطيط والتدريب على أسلوب مجابهة الكوارث والأزمات ووضع خطة متكاملة للتغلب عليها وتنسيق إجراءات العمل بين كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات والمعاونة فى مواجهة الأزمات / الكوارث وإزالة الأثار الناتجة عنها بعد التأكد من إستنفاذ كافة الإمكانيات للعناصر المدنية بالمحافظات بنسبة (60 % ) على الأقل.

واشتملت مراحل التدريب على عرض تقارير مديـرى الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظات بالتعاون مع المستشار العسكرى لمجابهة الأزمات والكوارث التى من الممكن أن تتعرض إليها المحافظة ثم تم فـرض بعـض السيناريوهات والمواقـــف الطارئة لإدارة (أزمة / كارثة ) وتداعيات تلك المواقف وتم إنشاء معسكرات الإيواء العاجلة بجميـع إحتياجاتها لإستيعاب الأسر المشردة وكذا إختبار الكفاءة الفنية للمركبات والمعدات الهندسية من خلال تنفيذ إصطفاف لجميع المركبات والمعدات الهندسية التابعة لجميع الأجهزة التنفيذيـة بالمحافظة والتفتيـش عليها مع تنفيـذ طابور سير لجميع المركبات والمعدات المصطفة للوقوف على كفائتها الفنيــة وجاهزيتها للعمـل فـــى جميع الأوقات، واشتمل التدريب العملى على تنفيذ بيـان عملى لأنسب أسلوب لنجـدة هدف حيوى داخل المحافظة والمؤمن بواسطة قوات الحراسات المشـددة بوزارة الداخلية .

وفى نهاية المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية .