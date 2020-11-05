جامعة تركية تبدأ تجارب لقاح طورته ضد كورونا على البشر

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ):

أعلنت جامعة أرجييس التركية بدء التجارب البشرية للقاح محتمل طورته ضد كورونا.

وقالت الجامعة، في بيان، إن مركز أبحاث وتطوير اللقاح التابع للجامعة انتهى من أعمال البحث والتطوير على اللقاح المحتمل، بدعم من وزارة الصحة التركية.

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وأضافت أنها حصلت على التصاريح اللازمة من أجل البدء بتجربته على البشر، لافتة إلا أنها بدأت بالفعل اليوم منح أول جرعة منه إلى متطوع.

وأوضح رئيس الجامعة مصطفى جاليش، في بيان، نقلته وكالة "الأناضول" التركية، أن المرحلة ستستمر لشهرين، وأنه من المخطط أن تنتهي في 5 يناير القادم، موضحا أنه سيتم الانتقال إلى المراحل التالية لدى إتمامها بنجاح.

وأطلقت عدة جهات حول العالم محاولات لتطوير علاج لكورونا، ووصل بعضها بالفعل إلى مراحل متقدمة، إلا أنه لم يتم اعتماد أي منها كعلاج حتى الآن.