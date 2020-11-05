بعد عودة "الغرامة".. توقعات بزيادة الإقبال على الكمامات واستقرار الأسعار



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

توقع محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، عودة ارتفاع الإقبال على شراء الكمامات الطبية بعد قرار الحكومة بتطبيق غرامة على عدم ارتدائها بالمواصلات، دون حدوث ارتفاع في أسعارها.

وأعلنت الحكومة، الاثنين الماضي، ضرورة إلزام المواطنين بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمواصلات العامة مرة أخرى، وأكدت أنه سيتم فرض غرامة على من لن يلتزم بذلك تصل إلى 4 الآف جنيه.

وقال رئيس شعبة المستلزمات الطبية، لمصراوي، إن زيادة الإقبال على الشراء لن ترفع أسعار الكمامات بالصيدليات، مؤكدا أنها ستبقى عند نفس مستوياتها الحالية.

وأضاف عبده أنه مع وجود كميات كبيرة من الكمامات في الصيدليات وحجم الإنتاج اليومي الحالي لن يرتفع السعر، على عكس بداية أزمة كورونا حيث كان الإنتاج اليومي منخفضا، نظرا لقلة عدد خطوط الإنتاج بالمصانع.

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ووفقا لقول عبده في وقت سابق لمصراوي، فإن أسعار علبة الكمامات تراجعت خلال الفترة الماضية نتيجة تراجع الطلب على الشراء من قبل المواطنين مع انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا بمصر.

وبحسب ما قاله عبده في وقت سابق أيضا، فإن سعر علبة الكمامات التي تحتوي على 50 كمامة يتراوح بين 50 جنيها و100 جنيه بالمصانع بحسب النوع.

ووفقا لقول شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، في وقت سابق، فإن حجم الإنتاج اليومي للكمامات بمصر يصل إلى أكثر من مليوني كمامة.

ويصل عدد المصانع التي تنتج المستلزمات الطبية في مصر إلى أكثر من 340 مصنعا، ووصل عدد المصانع التي تنتج الكمامات إلى أكثر من 15 مصنعًا، بزيادة 20 خط إنتاج منذ بداية أزمة كورونا، وفقا لما قاله عزت.