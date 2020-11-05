الإمارات: حبس إعلامي ومقيم لإذاعة قصة مفبركة عن وفاة 5 من عائلة واحدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - ( د ب أ):

قضت محكمة إماراتية بحبس مراسل قناة تلفزيونية محلية وشخص مقيم بالإمارات، لمدة سنتين بعد إدانتهما بإذاعة قصة مفبركة حول وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية حكما "بحبس متهمين اثنين أحدهما مراسل قناة تلفزيونية محلية، لمدة سنتين بعد إدانتهما بإذاعة قصة مفبركة حول وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا على إحدى القنوات المحلية، وبإبعاد المتهم المقيم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة".

وترجع تفاصيل الواقعة إلى ظهور المقيم في لقاء تلفزيوني مع المراسل على شاشة إحدى القنوات الإماراتية في فقرة عن قصة مختلقة عن وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وأثبتت تحقيقات النيابة العامة أن هذه الواقعة كاذبة وعارية عن الصحة.