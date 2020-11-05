اليونان تفرض الاغلاق العام ابتداء من السبت المقبل لاحتواء تفشي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا - (د ب أ):

أعلن رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أنه سوف يتم فرض الإغلاق العام في البلاد لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من السبت المقبل، وذلك بعد ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا وتزايد أعداد المرضى في قسم الرعاية المركزة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس الوزراء القول في خطاب أذيع تلفزيونيا " إذا استمرينا في تسجيل نفس معدل الزيادة في حالات الاصابة مثلما كان الحال خلال الأسبوع الماضي، سوف نستقبل الآلاف من المرضى في مستشفياتنا".

وخلال فترة الاغلاق، سوف تغلق معظم المحال، ولن يسمح للمواطنين بالتحرك بين المناطق الادارية.

كما سوف يتعين على أي مواطن في حاجة لمغادرة المنزل للتسوق أو زيارة طبيب أو أداء نشاط ضروري أن يطلب الحصول على تصريح من السلطات المحلية من خلال رسالة نصية.

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وسوف تبقى دور الحضانة والمدارس الابتدائية مفتوحة، في حين سوف تتحول مدارس المراحل الأخرى للتعليم عن بعد.

وكانت اليونان قد سجلت 2646 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، في حين بلغ معدل الاشغال في وحدات الرعاية الصحية حاليا عند 69%.

ويبلغ إجمالي حالات الاصابات في اليونان، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 11 مليون نسمة، 47 ألف حالة، وتبلغ حالات الوفاة بالفيروس 673 حالة.

وقال ميتسوتاكيس "نحن اخترنا مجددا اتخاذ هذه الإجراءات في وقت أبكر بدلا من لاحقا" في إشارة إلى الاغلاق الأول الذي فرضته اليونان في فصل الربيع وتمكنت من خلاله احتواء الفيروس.

وأضاف أن الهدف هو تخفيف الضغط على النظام الصحي.