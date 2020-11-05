محافطة المنوفية تُعلن انتهاء الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - الخليج 365:

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من مدى جاهزية المقرات الانتخابية وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة إستعداداً لاستقبال إنتخابات مجلس النواب 2020 والتى من المقرر إجراؤها خلال يومى 7، 8 من نوفمبر.

فضلاً عن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة داخل وخارج مقار العملية الانتخابية وتوفير كافة سبل الإقامة والإعاشة وتذليل العقبات أمام قوات التأمين والاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة لضمان نجاح العملية الإنتخابية وظهور المنوفية بالشكل اللائق بها بين جميع محافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.

كما وجه المحافظ بضرورة تكثيف المتابعة على أعمال النظافة حول اللجان ومراكز الاقتراع بالاضافة إلى رفع كافة التراكمات أول بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية وتمهيد وتسوية الطرق، مضيفًا إلى ضرورة توفير وسيلة إنارة تبادلية حال انقطاع التيار الكهربائي وكذا توفير طفايات حريق بجميع المقار الانتخابية والتأكد من صلاحيتها مع توفير الوسائل البديلة، كما شدد المحافظ علي سرعة إعداد تقرير بهذا الشأن وموافاة غرفة العمليات الرئيسية بها، هذا.

وقد أكد المحافظ علي ضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة المستشفيات العامة، وتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من المقار الانتخابية، وتواجد جميع أطقم الأطباء والتمريض بالوحدات الصحية بالقري وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا. فيما أكد الدكتور أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم بأنه تم تجهيز 512 مقراً إنتخابياً و6 لجان عامة و 926 لجنة فرعية لاستقبال 2 مليون و 698 ألف و 758 ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي.

حيث تم تشكيل لجان متابعة للمرور على كافة المقرات الانتخابية للتأكد من جاهزيتها، مشيراً إلى أنه سيتم منح إجازة للطلاب بمدارس المقار الانتخابية يومي 7، 8 نوفمبر لضمان سير العملية الانتخابية بشكل مناسب، كما تم التأكد من جاهزية اللجان بكواشف حرارية وأدوات تعقيم، وتفعيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وبالتنسيق مع الوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى مع حالات الطوارئ.

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كما أشار الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بأن المديرية قامت بإعداد خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها باللجان إستعداداً لانتخابات مجلس النواب وكذا التطهير المستمر قبل وبعد اليوم الانتخابي وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تم منع الإجازات والراحات لكافة العاملين بالقطاع الطبي خلال فترة العملية الانتخابية وتوفير مراقب صحي بكل لجنة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف اللازمة لنقل أية حالات صحية تحتاج للتدخل الطبي.

وأضاف المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين عن إستقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية بكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين وكذلك توفير الوقود بمحطات تموين السيارات وذلك خلال سير العملية الانتخابية لمجلس النواب 2020، مؤكداً على تفعيل غرفة العمليات بالمديرية لتلقي أية شكاوى والتنسيق الكامل يومياً مع الإدارات التموينية الفرعية لتقدير الموقف التمويني لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أية تداعيات مع كافة الأجهزة المعنية.

كما أشار المهندس أشرف الجمل مدير مديرية الزراعة إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات بكل إدارة زراعية لمتابعة موقف التعديات على الأراضى الزراعية أثناء فترة الانتخابات واتخاذ الإجراء القانوني حيالها فوراً، مؤكداً على عدم التهاون في تنفيذ الازالة الفورية للمخالفين.

فيما أفاد المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بأنه تم تشكيل لجان للمرور على المقار الإنتخابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع رؤساء أفرع الشركة لمراقبة جودة مياه الشرب ورفع عينات للاطمئنان على مدى توافر المياه بالمقرات وكذا تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحى الواقعة بتلك اللجان والخطوط الداخلية والتعامل الفورى فى حالة حدوث طوارئ مفاجئة حفاظاً على سير العملية الانتخابية.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على أنه سيتم متابعة سير الانتخابات على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وكذا استقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية.