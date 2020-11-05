الرئيس العراقي: قانون الانتخابات يمثل تغييرا نحو الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - أ ش أ
اعتبر رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، أن قانون الانتخابات الذي صادق عليه اليوم يمثل تغييرا نحو الأفضل.
وقال صالح - في كلمة له أوردتها قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن الفساد الانتخابي آفة خطيرة وقانون الانتخابات يمثل تغييرا نحو الأفضل".
وأضاف "أن اصلاح القانونِ الانتخابيِ مطلب وطني لتأمينِ حق العراقيينَ في اختيار ممثلينَ عنهم بعيدا عن الضغوط والابتزاز والتزوير".
وكان رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح قد صادق، اليوم، على قانون الانتخابات بصيغته الحالية.
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