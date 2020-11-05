موسكو: عودة 533 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم خلال 24 ساعة

ذكر المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن هناك 533 لاجئًا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس) و (تلكلخ) الحدوديين.



وأوضح المركز - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر (نصيب) الحدودي في الساعات الأخيرة، مشيرًا

إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.2 هكتار من الألغام بمدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 24 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.