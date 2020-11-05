كوريا الجنوبية: 94 حالة وفاة بعد تلقي لقاح الإنفلونزا

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم /الخميس/، وفاة 94 شخصًا، أكثرهم من كبار السن، بعد تلقي لقاحات الإنفلونزا الموسمية.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن معدل الوفيات أثار قلق الشعب بشأن سلامة تلك اللقاحات، لكنَّ الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض قالت إنَّ 87 حالة من هذه الوفيات لها علاقة محدودة للغاية باللقاحات، وما زالت هناك 7 حالات أخرى قيد التحقيق.
السبعينيات و38 شخصًا في الثمانينيات أو أكثر، و8 أشخاص في الستينيات و8 أشخاص أقل من الستين.
وقالت الوكالة إنَّ حالات الوفاة تشمل 40 شخصًا في
وأكدت السلطات الصحية مرارًا أنها لم تجد صلة مباشرة بين اللقاحات وحالات الوفاة، وحثت المواطنين على تلقي اللقاحات قبل بداية الشتاء وسط تفشي جائحة فيروس كورونا.
وتصاعد القلق العام بشأن سلامة لقاحات الإنفلونزا بعد أن تعرضت بعض زجاجات اللقاح– وهي جزء من برنامج التطعيم المجاني
وحتى الآن، تلقى أكثر من 14ر12 مليون كوري جنوبي لقاحات الإنفلونزا الحكومية مجانًا، من بين حوالي 19 مليون شخص، ومن بينهم المراهقون وكبار السن.
وقالت الوكالة، إن 05ر1 مليون شخص ، معظمهم من ذوي الدخل المنخفض، يمكنهم تلقي لقاحات الإنفلونزا المجانية، ابتداء من اليوم الخميس.
وبوجه عام، يصل موسم الإنفلونزا إلى كوريا الجنوبية بين نهاية نوفمبر وديسمبر، وبالنظر إلى أنَّ اللقاح يسبب إنتاج الأجسام المضادة بعد حوالي أسبوعين من التطعيم، يوصي الخبراء بتلقي اللقاح بحلول منتصف نوفمبر.
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