رئيس العراق يُصدق على قانون الانتخابات بصيغته الحالية

صادق رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، على قانون الانتخابات بصيغته الحالية.
عاجل، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح صادق، اليوم الخميس، على قانون الانتخابات".
ذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية في خبر
وكانت الحكومة العراقية حددت منتصف العام المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في البلاد، ويحق لنحو 26 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
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