فلسطين: 582 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 582 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".



وأوضحت الكيلة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة، و456 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت

87.79%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.36%، ونسبة الوفيات 0.85% من مجمل الإصابات.



وأكدت وجود 40 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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وفي سياق متصل، قررت مديرية أوقاف بيت

لحم إغلاق مسجد صلاح الدين في منطقة شارع الصف وسط بيت لحم، حتى فجر الاثنين المقبل، بسبب تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" بين المصلين.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.