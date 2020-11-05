النمسا: 7416 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الخميس، عن تسجيل مستوى قياسي جديد من الإصابات اليومية بفيروس "كورونا"، التي بلغت 7416 حالة جديدة، إضافة إلى 41 حالة وفاة خلال 24 ساعة.



وذكر بيان لوزارة الصحة، اليوم، أن عدد حالات

الإصابة بفيروس "كورونا" يرتفع بشكل كبير، حيث لا تزال إجراءات الحكومة لمواجهة الوباء، خصوصًا الإغلاق وحظر التجول بحاجة إلى وقت قبل أن ينعكس ذلك على خفض معدل الإصابات الجديدة.



وأشار البيان إلى أن العاصمة فيينا وحدها سجلت 1231 إصابة جديدة و8 حالات وفاة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.