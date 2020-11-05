العقوبات الأمريكية تضرب القوة البحرية الإيرانية في الصميم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 37 دقيقة

رجحت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، الخميس، أن القوة البحرية الإيرانية بدأت تتآكل؛ بسبب العقوبات الشديدة التي تفرضها واشنطن على طهران، منوهة إلى أضرار كبيرة أصابت إحدى الغواصات الإيرانية التي ظهرت في صور، أخيرا.

وركزت المجلة على محتوى فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر غواصة ”كيلو كلاس“، وهي إحدى ثلاث غواصات سوفيتية الصنع تملكها إيران، وهي محملة على شاحنات ضخمة تقوم بنقلها إلى مكان غير معروف.

ولفتت المجلة إلى أن الغواصات الثلاث التي تسلمتها إيران، في أوائل التسعينيات، من القرن الماضي، تعتبر غواصات قوية يمكنها استهداف السفن الحربية والغواصات الأمريكية على مقربة من السواحل الإيرانية، بالرغم من أنه جرى إنتاجها منذ فترة طويلة.

وأوضحت المجلة، أن الغواصة تدعى في إيران ”طارق“، وتقع قاعدتها في ميناء ”بندر عباس“ الذي يعتبر قاعدة بحرية رئيسية، مشيرة إلى أن المياه الضحلة لا تناسب هذه الغواصات، مثل منطقة الخليج التي لا تزيد عمق المياه فيها على 90 مترا في الجانب الإيراني، وحوالي 35 مترا من جهة دول الخليج العربي.

وذكرت المجلة في تقريرها، أن تلك الغواصات مصممة للقيام بعمليات دورية في مياه يزيد عمقها على 50 مترا، وهو ما يحد من حركتها في مياه دول الخليج.

ولفت التقرير إلى أن الفيديو أظهر أن الغواصة الإيرانية التي تم سحبها، برا، بواسطة شاحنات كبيرة بعيدا عن ميناء ”بندر عباس“، فقدت بعضا من طلائها المطاطي المصمم لتقليل صوتها لتفادي أنظمة السونار العدائية، وبدت أيضا وقد غطتها الأوساخ والصدأ.

وقال التقرير: ”هذا يدعو للتساؤل عن سبب سحب غواصة (كيلو كلاس)، التي تعتبر من أفضل الغواصات في العالم، بعيدا عن الميناء، لا سيما وأن نقلها بالبر يعتبر عملية صعبة للغاية؛ بسبب ضخامة وزنها، علما أن هناك معدات إصلاح وصيانة بحرية كبيرة ومتطورة في ميناء بندر عباس”.

وتساءلت الصحيفة: ”إذن إلى أين تم نقل الغواصة؟ حتى الآن لا تزال الاستنتاجات تخمينية، لكن يمكن الاستدلال على شيء واحد، وهو أن البحرية الإيرانية قد تكون تعاني من الأذى والتآكل، بحيث لم تعد قادرة على إصلاح وصيانة أحد أقوى الأسلحة في ترسانتها البحرية، ونتيجة لذلك، من المحتمل أن تكون القدرات الإيرانية في الخليج ومضيق هرمز قد تراجعت بشكل كبير“، وذلك بحسب “ارم نيوز”.