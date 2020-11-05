تصريحات خبير إيراني عن الانتخابات الأمريكية تثير موجة من السخرية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في إيران موجة من السخرية بسبب تصريحات خبير إيراني حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك بعدما رأى أن الأصلح لأمريكا محاكاة النظام الإيراني في العملية الانتخابية.

وقال الخبير في العلاقات السياسية، فؤاد ايزدي في لقاء لمناقشة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عبر برنامج على التليفزيون الإيراني الرسمي: ”إن مشكلة أمريكا هي أنها لا تمتلك مجلس صيانة دستور والمشكلة الأخرى هي عدم وجود ولي فقيه، حيث إذا أراد شخص أن يسرق في الانتخابات لديهم، فلن يوجد من يحمي أصوات الناخبين“.

وما إن عرض التليفزيون الإيراني تصريحات الخبير ايزدي، حتى تفاعل معها الإيرانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأطلقوا حملة من السخرية وحتى الاستنكار ضمن مقارتنهم العملية الانتخابية بين أمريكا وإيران.

وسخر الناشط الإيراني صاحب حساب ”آق حسيني“ من تعليق الخبير ايزدي على الانتخابات الأمريكية، إذ قال في تغريدة عبر موقع ”تويتر“: ”هذا صحيح والدليل على هذا أن سبب بطء عملية فرز الأصوات في ولاية نيفادا هو فقدانهم الولي الفقيه ومجلس صيانة الدستور في أمريكا“.

وغردت المواطنة الإيرانية ”سالي“ ساخرة: ”أعتقد أننا يجب تصدير الولي الفقيه ومجلس صيانة الدستور لكي ينصلح وضع العالم“.

واعتبرت ”فرشته“ أن النظام الإيراني سيعمل على مخاطبة الشعب الأمريكي للبدء في تحصيل الأموال على الطريقة الشيعية، وكتبت ساخرة: ”غدا سيطرح رجال الدين هذه المسألة ويترجمون رسالة الخبير لدى المواطنين الأمريكيين حتى يرسلوا زكاة الخمس إلى إيران“.

أما صاحب حساب ”مهدي“ فاعتبر أن نصيحة الخبير الإيراني لأمريكا بمحاكاة النظام في العملية السياسية ستُعجل بنهاية أمريكا، وقال في تغريدة ساخرة: ”أعتقد أنهم فهموا طريقة تدمير أمريكا، فيجب أن نعطيهم ولي فقيه ومجلس صيانة دستور لكي يدمروا أنفسهم“.

كما عقد الإيرانيون مقارنة بين نزاهة الانتخابات وحرية التعبير بين إيران وأمريكا، حيث علق صاحب حساب ”مستر اومج“ قائلا: ”إن الولي الفقيه لم يجلب لنا سوى الدكتاتورية والإهانة المباشرة للحرية والإحساس والديمقراطية والإيرانيين، وفي حال صدر أي احتجاج مهما كان صغيرا يتم مواجهته بأشد أنواع ردود الفعل المصاحبة للموت“.

وقال الناشط الإيراني ”هادي رمى“ ”إن مجلس صيانة الدستور والولي الفقيه هم موجودون بالأساس لكي يتصدوا لأصوات الناخبين وإجراء انتخابات حرة وحقيقية للشعب“.

ومجلس صيانة الدستور هو أحد أجهزة الحُكم في النظام الإيراني المسؤول عن أهلية المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية، بينما الولي الفقيه هو المرشد الأعلى للنظام في إيران.