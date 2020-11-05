اعمارة: نسبة ملء السدود بلغت 36.5% في 2020 ومخزوننا من المياه 5.6 مليار متر مكعب

كشف عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حجم التراجع المتواصل لحقينة السدود المغربية، بسبب شح الأمطار، الذي عانته البلاد، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وأكد أن نسبة الملء تعادل 36.5 في المائة فقط.

وقال اعمارة في عرض حول الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء برسم القانون المالي 2021، في مجلس النواب، حجم المياه المخزنة ي السدود إلى غاية 23 أكتوبر 2020 بلغ 5.6 مليار متر مكعب.

وأضاف أن حجم المياه المخزنة يعادل 36.5 في المائة كنسبة ملء إجمالي مقابل 45.58 في المائة سجلت في اليوم نفسه من السنة الماضية، ما يؤكد تسجيل تراجع يقدر بحوالي 9 في المائة من نسبة الملء، خلال 2020.

وأشار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء إلى أن الموارد المائية للفترة، الممتدة من فاتح شتنبر 2019 إلى غاية 31 غشت 2020، في السدود الكبرى بلغ 4.3 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل عجزا بنسبة 64 في المائة مقارنة مع المعدل السنوي.