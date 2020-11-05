المركز السينمائي يعرض أفلاما مغربية عن الجائحة

يعرض المركز السينمائي المغربي، ابتداء من الاثنين المقبل، عبر موقعه الإلكتروني، 6 أفلام قصيرة، ترصد المعيش اليومي لستة مخرجين مغاربة خلال فترة الحجر الصحي.

وتعرض الأفلام القصيرة ما بين 9 و19 نونبر الجاري، لتنقل واقع الحياة في مواجهة كورونا برؤية المخرجين تالا حديد، ومحمد مفتكر، وفوزي بنسعيد، وحكيم بلعباس، وعادل الفاضلي، وياسين ماركو ماروكو.

واستخدم المخرجون المذكورون هواتفهم الذكية في تصوير الأفلام، التي تعكس معايشتهم لواقع فرضته، كورونا، ورؤيته للعالم في زمن الجائحة.

وأفاد بلاغ، صادر عن CCM، أن كل فيلم من الأفلام المعروضة، يضل متوفرا للجمهور لمدة 48 ساعة، في حين ينشر برنامج العرض في وقت لاحق.

وواكب المركز السينمائي المغربي الوضع، الذي فرضته جائحة كورونا، عبر بث 98 فيلما مغربيا، تنوعت بين أفلام طويلة، وأخرى وثائقية، وأخرى لتكريم فنانين رحلوا حديثا، منهم ثريا جبران، وعزيز سعد الله.

وشاهد أفلام المركز السينمائي، المعروضة على موقعه، أزيد من مليون متفرج في مائة بلد عبر العالم.