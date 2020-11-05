عاجل.. الحكومة تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس تمديد حالة الطوارئ الصحية، وذلك في ظل التزايد الكبير في أعداد المصابين، والوفيات بأرقام قياسية.

وأعلنت الحكومة أن العمل بحالة الطوارئ الصحية تم تمديده إلى غاية 10 دجنبر 2020.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت مساء أمس الأربعاء، عن تسجيل 5745 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3977 حالة شفاء، و82 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 235310 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي، 648 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 15,8 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 193886 حالة، بمعدل تعاف يناهز 82,4 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3982 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1,7 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.