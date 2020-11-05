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تناشد والدة عبد العزيز، طفل ذو عشر سنوات، أصحاب القلوب الرحيمة، والمسؤولين عن وزارة الصحة، من أجل مد يد المساعدة إليها، لتأمين الأدوية لطفلها، الذي يعاني داء الصرع المزمن.
وقالت والدة عبد العزيز، في حديث لها مع “اليوم 24″، إن الأدوية تعد أساسية بالنسبة إلى مرض طفلها، وفي حالة عدم تناولها، تسوء وضعيته الصحية، ويدخل في نوبات صرع خطيرة.
وأضافت المتحدثة نفسها أنها طرقت جميع الأبواب في العاصمة الرباط، سواء الجمعيات، أو المراكز الصحية، بالإضافة إلى المستشفيات، والصيدليات، من أجل حصولها على الأدوية الضرورية لطفلها، إلا أنها لم تتمكن من ذلك، نظرا إلى عدم توفرها في صيدليات الرباط.
وأوضحت أم الطفل المحتاج إلى المساعدة أن الدواءين،”tégrétol cr 200″، و”keppra 500mg”، غير موجودين في صيدليات الرباط، كما أن سعرهما باهظ، مناشدة أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها، من أجل سلامة طفلها الصغير.
رقم هاتف الأم:
0613747697
كانت هذه تفاصيل خبر طفل مريض بالصرع يناشد القلوب الرحيمة لمساعدته.. والدته: الأدوية الخاصة به “مقطوعة” في الرباط وسعرها باهظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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