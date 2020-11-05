الفرقاء الليبيون يعودون إلى بوزنيقة لاستئناف حوارهم

يستعد الفرقاء الليبيون لاستئناف مجريات حوارهم الليبي- الليبي، اليوم الخميس، في المغرب، مباشرة بعد توصل اللجان العسكرية لاتفاق في حوار، اليوم.

وقالت مصادر دبلوماسية إنه تنتظر، من جديد، مساء اليوم، في مدينة بوزنيقة، جولة حوار بين الفرقاء الليبيين.

وكان الفرقاء الليبيون قد توصلوا، قبل أيام، في بوزنيقة، إلى اتفاق حول معايير الاختيار في المناصب السيادية في بلدهم ليبيا، مطالبين بدعم دولي لمخرجات حوارهم، في أفق توحيد المناصب السيادية.

وخلال كل جولات الحوار، التي احتضنتها بوزنيقة، يؤكد المسؤولون المغاربة أن الرباط لا تملك مبادرة خاصة بها لحل الأزمة الليبية، وإنما تحرص على أن تكون المبادرات، والمشاورات بين الفرقاء الليبيين من دون أي تدخل.