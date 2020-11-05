يستعد الفرقاء الليبيون لاستئناف مجريات حوارهم الليبي- الليبي، اليوم الخميس، في المغرب، مباشرة بعد توصل اللجان العسكرية لاتفاق في حوار، اليوم.
وقالت مصادر دبلوماسية إنه تنتظر، من جديد، مساء اليوم، في مدينة بوزنيقة، جولة حوار بين الفرقاء الليبيين.
وكان الفرقاء الليبيون قد توصلوا، قبل أيام، في بوزنيقة، إلى اتفاق حول معايير الاختيار في المناصب السيادية في بلدهم ليبيا، مطالبين بدعم دولي لمخرجات حوارهم، في أفق توحيد المناصب السيادية.
وخلال كل جولات الحوار، التي احتضنتها بوزنيقة، يؤكد المسؤولون المغاربة أن الرباط لا تملك مبادرة خاصة بها لحل الأزمة الليبية، وإنما تحرص على أن تكون المبادرات، والمشاورات بين الفرقاء الليبيين من دون أي تدخل.
كانت هذه تفاصيل خبر الفرقاء الليبيون يعودون إلى بوزنيقة لاستئناف حوارهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.