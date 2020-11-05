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شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الغذاء العالمي: اليمن يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" والان مع التفاصيل
الخميس 5 نوفمبر 2020
أكد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أن اليمن يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، جراء الحرب المستمرة لقرابة ست سنوات.
وأفاد البرنامج - وهو أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الجوع - في تغريدة نشرها، على موقعه الرسمي في "تويتر"، أنه يعمل على "تقديم المساعدات الغذائية الطارئة، من أجل كسر حلقة الجوع والصراع" في اليمن.
ولفت البرنامج، إلى أن "الأزمة من صنع الإنسان وحلها بيد الإنسان أيضاً".
وكانت ذكرت الأمم المتحدة في منتصف عام 2019م، أن اليمنيون يشهدون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وقالت إن نحو 80% منهم بحاجة للمساعدة.
وجاء ذلك في بيان صدر عن مكتب منسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وأن ما يقرب من 80% من إجمالي السكان -أي 24.1 مليون إنسان- بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية والحماية.
وقد قتل وأصيب عشرات الآلاف ونزح الملايين من منازلهم منذ بدء الحرب بعد انقلاب ميليشيا الحوثي الموالية لإيران على السلطة في 2014 بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى.
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