شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس كوسوفو بسبب اتهامات بـ «جرائم حرب» والان نبدء بالتفاصيل

استقال رئيس كوسوفو هاشم تقي من منصبه اليوم الخميس بعد علمه بأن محكمة كوسوفو المتخصصة، وهي محكمة دولية تنظر في جرائم الحرب، قد أقرت لائحة اتهامه بارتكاب جرائم حرب.

وقال تقي في مؤتمر صحفي بمدينة بريشتينا عاصمة كوسوفو "أستقيل اعتبارا من اليوم" مضيفا أن مصادره أبلغته أن محكمة كوسوفو المتخصصة في لاهاي وافقت على لائحة الاتهام الموجهة له.