شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس كوسوفو بسبب اتهامات بـ «جرائم حرب» والان نبدء بالتفاصيل
استقال رئيس كوسوفو هاشم تقي من منصبه اليوم الخميس بعد علمه بأن محكمة كوسوفو المتخصصة، وهي محكمة دولية تنظر في جرائم الحرب، قد أقرت لائحة اتهامه بارتكاب جرائم حرب.
وقال تقي في مؤتمر صحفي بمدينة بريشتينا عاصمة كوسوفو "أستقيل اعتبارا من اليوم" مضيفا أن مصادره أبلغته أن محكمة كوسوفو المتخصصة في لاهاي وافقت على لائحة الاتهام الموجهة له.
كانت هذه تفاصيل خبر استقالة رئيس كوسوفو بسبب اتهامات بـ «جرائم حرب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.