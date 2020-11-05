شكرا لقرائتكم خبر عن أذاع قصة مفبركة عن وفيات كورونا .. الحبس سنتين لإعلامي ومقيم بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بحبس مراسل قناة تلفزيونية محلية وشخص مقيم بالإمارات، لمدة سنتين بعد إدانتهما بإذاعة قصة مفبركة حول وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا. وترجع تفاصيل الواقعة إلى ظهور المقيم في لقاء تلفزيوني مع المراسل على شاشة إحدى القنوات الإماراتية في فقرة عن قصة مختلقة عن وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وأثبتت تحقيقات النيابة العامة أن هذه الواقعة كاذبة وعارية عن الصحة.

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