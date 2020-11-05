التعادل السلبي يفرض كلمته على مواجهة زاخو والشرطة

2020-11-05 | 14:24
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حسم التعادل السلبي 0-0 نتيجة مباراة زاخو والشرطة لحساب مباريات الاسبوع الثالث من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.
وأجريت المباراة على ملعب زاخو الدولي، بقيادة الحكم مهند قاسم.
وانحصر اللعب في ملعب المباراة، حيث اتسمت المواجهة بالحذر من كلا الفريقين، وكانت الكلمة للاعبي الوسط سعد عبد الامير وامجد عطوان من الشرطة والمحترف تراوري من زاخو، فهم اكثر من لمسوا الكرة في المباراة.
وبهذا التعادل، وجد فريق الشرطة نفسه في المركز الثالث برصيد خمس نقاط، بينما يتواجد زاخو في المركز العاشر برصيد ثلاث نقاط.
وانحصر اللعب في ملعب المباراة، حيث اتسمت المواجهة بالحذر من كلا الفريقين، وكانت الكلمة للاعبي الوسط سعد عبد الامير وامجد عطوان من الشرطة والمحترف تراوري من زاخو، فهم اكثر من لمسوا الكرة في المباراة.
وبهذا التعادل، وجد فريق الشرطة نفسه في المركز الثالث برصيد خمس نقاط، بينما يتواجد زاخو في المركز العاشر برصيد ثلاث نقاط.
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