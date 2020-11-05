الكاظمي يدعو القوات الأمنية الى العمل الجاد لتوفير الأمن في البصرة

وأشاد الكاظمي، بحسب البيان "بجهود الأجهزة الأمنية في البصرة، التي تبذل قصارى جهدها من أجل أمن واستقرار المحافظة، مؤكدا أن الحكومة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية تعمل جميعا لخدمة المواطن وضمان استقراره، داعيا القوات الأمنية الى العمل الجاد لتوفير الأمن لأهلنا في البصرة".
وجدد الكاظمي "دعوته للقوات الأمنية الى حماية كرامة الإنسان وحفظ أمن المتظاهرين، وأن يتمتع أداؤها بالمهنية وأعلى درجات المسؤولية في توفير الأمن للمواطنين، لاسيما وأن أغلبهم لديه مطالب مشروعة".
وأكد رفضه الشديد لـ "إطلاق العيارات النارية على المواطنين العزّل تحت أي ظرف كان"، مؤكدا أن "سلاح القوات الأمنية كان الصبر وقد نجحنا في ذلك، ونرفض أي اعتداء وتجاوز على القوات الأمنية".
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