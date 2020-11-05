التقاعد تعلن صرف رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني



اعلنت هيئة التقاعد الوطنية، الاحد، عن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الثاني. وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 إن "التقاعد الوطنية تعلن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الثاني". وأعلنت وزارة المالية، الخميس، عن إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني.

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