وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "قام قسم التحري ومكافحة التهريب في المنطقة الجنوبية و باشراف مدير عام الهيئة و بالتعاون مع ادارة مركز جمرك ام قصر الشمالي و هيئة المنافذ الحدودية وشرطة الجمارك ضبط (٢) حاوية محملة مواد غذائية ( فول سوداني ) منتهي الصلاحية".



واضافت، "تم احالتها الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وفق قانون الجمارك النافذ"، مؤكدة سعيها "للحد من عمليات التهريب ودعم المنتج الوطني وتعظيم الأيرادات".

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط حاويتين محملتين بمواد غذائية منتهية الصلاحية في چمرك ام قصر الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.