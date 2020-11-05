وزارة العدل الأمريكية تحجب 27 موقعا إلكترونيا تابعا لـ"الحرس الثوري"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، حجبها 27 موقعاً إلكترونياً تابعاً لمليشيات الحرس الثوري الإيراني.



وذكرت أن المواقع المحجوبة التابعة للحرس الثوري استهدفت التأثير على الرأي العام خلال الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حذرت السلطات الأمريكية من جماعة إيرانية تقوم بإنشاء مواقع إعلامية وهمية لنشر دعاية مناهضة للولايات المتحدة تتعلق بالانتخابات.

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وأخطر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) عدة ولايات أمريكية بقيام جماعة إيرانية بإنشاء مواقع إعلامية وهمية، وتزوير مواقع إعلامية معروفة، لنشر دعاية مناهضة للولايات المتحدة، ومعلومات مضللة حول قمع الناخبين.

وسعت الجماعة الإيرانية إلى نشر فيديوهات دعائية حول تزوير الانتخابات واختراق معلومات الناخبين الأمريكيين بهدف إظهار عملية التصويت وكأنها عملية غير آمنة وعرضة للتلاعب، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

وتأتي هذه الأخبار بعد أن قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي ومدير المخابرات الوطنية جون راتكليف في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إن إيران اخترقت مواقع للحكومات المحلية وحصلت على سجلات الناخبين وبيانات شخصية أخرى.