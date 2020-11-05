تنسيقية الأحزاب تدعو للمشاركة فى انتخابات النواب: خطوة ضرورية لاستكمال الإصلاحات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حملتها التوعوية على صفحتها الرسمية على الفيس بوك، والتى جاءت تحت عنوان: "إنزل شارك وطنك محتاج صوتك"، وذلك لدعوة المواطنين للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب 2020، وجاء فى الحملة أنه لابد من اختيار نخبة برلمانية ناضجة لضمان اتخاذ قرارات مصيرية وإجراء تعديلات معاصرة تلبى طموحات الشعب إن تطلب الأمر.

وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المشاركة فى انتخابات مجلس النواب خطوة ضرورية على مسار إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.

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يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نظمت الجمعة الماضية، الصالون السياسى لشهر أكتوبر، حيث بدأ الصالون باستعراض تأسيس التنسيقية وتطورها، من تجمع صغير للشباب لأكبر كيان سياسى شبابى بمصر، وكيف استطاعت التنسيقية أن تكون لاعبا فاعلا فى صناعة القرار فى السلطة التنفيذية، واستشراف مستقبل الكيان بعد خمس سنوات من الآن، واستعراض أبرز التحديات التى واجهتها الحياة النيابية في مصر منذ 2015 حتى الآن، وأبرز إنجازات مجلس النواب خلال الفترة المنقضية، والمطلوب إنجازه خلال السنوات الخمس المقبلة، وكيف مستقبل الحياة النيابية فى مصر بعد عودة المجلسين لأول مرة منذ 2011.