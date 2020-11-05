شكرا لقرائتكم خبر عن هدية الرئيس.. مستقبل وطن يواصل تطوير بيوت المصريين التزاما بمبادرات القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار الجهود والمبادرات الرئاسية لتطوير العشوائيات، وتوفير حياة كريمة، ومسكن ملائم، والنهوض بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، يواصل حزب مستقبل وطن جهوده على الصعيد الاجتماع التزاما برؤية القيادة السياسية وتحقيقا لاستراتيجية الدولة نحو تحسين المعيشة وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

وفى هذا السياق، نفذ الحزب عدد من المشروعات لتطوير المنازل في إطار مبادرته بالقرى والمناطق الفقيرة، واستعرض هذا الفيديو حالة إحدى الأسر المستفيدة من تلك المبادرات المنفذة تحت شعار " هدية الرئيس"، ويحكى رب الأسرة ما تحقق له من تطوير للمنزل وإصلاح للمشكلات بالشكل الذي انعكس على جودة الحياة وسلامة أفراد الأسرة.

وقال رب الأسرة، إنه يشكر الرئيس على هديته التي صنعت فارقا كبيرا في حياتهم، مختتما الحديث بالهتاف " تحيا مصر ..تحيا مصر".

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