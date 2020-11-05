شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان... اعرف طريقة تصويتك الصحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الاستعدادات، لإنطلاق الماراثون الانتخابى لمجلس النواب 2020، داخل محافظات الجمهورية بالمرحلة الثانية، خلال يومى السبت والأحد القادمين 7 و8 نوفمبر فى الداخل. وتنسق الهيئة الوطنية للانتخابات مع الجهات المعنية بالحكومة لتأمين عملية الانتخابات ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائى عليها، حتى تخرج الانتخابات بشكل يعبر عن إرادة الشعب المصرى. وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من طباعة 30 مليون بطاقة اقتراع وكذا الأوراق الانتخابية الممثلة فى محاضر الاقتراع والفرز، وكشوف الناخبين ونماذج الحفظ، حيث سيتم تسليم القضاة المشرفين على اللجان الفرعية تلك الأوراق خلال يومى الخميس والجمعة للبدء فى تسفيرهم إلى لجانهم. ونرصد الطريقة الصحيحة للإدلاء بالصوت : ونرصد الطريقة الصحيحة للإدلاء بالصوت : تبدأ عملية الاقتراع من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا . يكون الناخب اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته ومرتديا للكمامة. غير مسموح للناخبين الوافدين المتواجدين فى غير محل إقامتهم، بالإدلاء إلا فى دوائرهم. تقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر مميكن . يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من هوية كل ناخب. يسلم الناخب بطاقة تصويت ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها. يأخذ الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية. Advertisements يجرى التصويت على مرشحين القوائم فى بطاقة مستقلة يُجرَى التصويت على مرشحين النظام الفردي فى بطاقة آخرى مستقلة. على الناخب اختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة فى الفردى يضع البطاقتين مطويتين أحداهما في الصندوق الخاص بالفردى والآخر بالقائمة. يقوم بالتوقيع أمام اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه . يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخيين. إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه اثبات رأيه بنفسه يمكن إبداؤه الرأى على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة. ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبل انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان... اعرف طريقة تصويتك الصحيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.