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الدوزي يحقق الجائزة الخاصة في مهرجان الفضائيات العربية

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محمد بوملي 0 تبليغ

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نال الفنان عبد الحفيظ الدوزي جائزة خاصة من مهرجان الفضائيات العربية، الذي أعلن عن بعض الفائزين بجوائزه، ليلة أمس الأربعاء.

وعلى الرغم من أن الدوزي لم يحالفه الحظ في نيل جائزة أفضل فنان عربي شاب، المعتمدة على تصويت الجمهور، إلا أن إدارة مهرجان الجوائز منحته الجائزة الخاصة.

وتفوق المغربي، إيهاب أمير، في تصويت الجمهور، ليتمكن من تحقيق جائزة أفضل فنان شاب، الذي نافس عليه فتانون مغاربة آخرون؛ هم زهير بهاوي، والدوزي، وحاتم عمور، وأيمن السرحاني.

يذكر أن الدوزي استأنف نشاطه الفني بالتحضير لكليب جديد، بعدما تجاوز محنته المرضية مع فيروس .

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