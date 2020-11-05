عاجل.. الملك يستقبل العثماني ولفتيت وآيت الطالب.. وقرار يلوح في الأفق

علم “اليوم 24″، أنه من المرتقب أن يستقبل الملك محمد السادس، اليوم الخميس، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة خالد آيت الطالب.
وقال مصدر حكومي، إن الاستقبال له علاقة بالحالة الوبائية بالمغرب، في ظل تطور “مخيف” وتسجيل أرقام قياسية لعدد الحالات المؤكدة، وكذا الوفيات المسجلة يوميا.
المصدر ذاته، توقع قرارا جديدا يرتقب الإعلان عنه اليوم، دون استبعاد عودة الحجر الصحي الشامل، وفق شروط معينة.
يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت مساء أمس الأربعاء، عن تسجيل رقمين قياسيين غير مسبوقين، لعدد الحالات الجديدة وكذا الوفيات، وبلغ عدد الحالات الجديدة للإصابة بكورونا، 5745 في 24 ساعة، مقابل 3977 حالة شفاء، كما توفي 82 شخصا بسبب تداعيات الفيروس.
يذكر أنه في ظل تطور الوضع الوبائي مع انتشار جائحة كورونا، خرج رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أول أمس الثلاثاء، للحديث عن احتمال العودة للحجر الصحي.
وقال العثماني، في حديثه أمام مجلس المستشارين، “لا أحد منا يتمنى الرجوع للحجر الصحي الشامل، لما له من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية، ولكنه يبقى خيارا ممكنا إذا خرج الوضع عن السيطرة”.
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