تصفيات “كان” 2021.. “حاليلوزيتش” يكشف لائحة المنتخب الوطني لمباراتي إفريقيا الوسطى

أعلن وحيد حاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني، اليوم الخميس 5 نونبر 2020، لائحة النخبة الوطنية، التي ستواجه في مباراة مزدوجة منتخب إفريقيا الوسطى برسم الجولتين، الثالثة، والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021.

وتضم لائحة المنتخب الوطني 25 لاعبا، ويتعلق الأمر بكل من:

ياسين بونو، ومنير المحمدي، وهشام لمجهد، وعصام الشباك، ونصير المزراوي، ورومان سايس، وحمزة منديل، وجواد الياميق، وسامي ماي، ونايف أكرد، وزهير فضال، ونسيم بوجلاب، وسفيان أمرابط، وأيمن برقوق، وفيصل فجر، وحكيم زياش، وعادل تاعرابت، وسليم أملاح، وأشرف حكيمي، وسفيان رحيمي، وأمين حاريث، ويوسف النصيري، وأشرف بنشرقي، ويوسف العربي، وزكرياء أبوخلال.