سكان بني بوعياش يشيعون جثمان طالب جامعي قضى نحبه غرقا في محاولة للهجرة السرية

شيع سكان بني بوعياش، أمس الأربعاء، نواحي الحسيمة، جثمان شاب قضى نحبه غرقا في شاطئ السواني، عندما كان يحاول الهجرة بطريقة غير شرعية على متن قارب صغير إلى الجنوب الإسباني رفقة مهاجرين آخرين من المنطقة، ليرتفع عدد الوفيات في هذه الحادثة إلى 3 أشخاص.

وبحسب سكان المنطقة، فإن الشاب “أ.ا”، البالغ من العمر 19 سنة، يتابع دراسته في جامعة عبد المالك السعدي، كان رفقة مرشحين للهجرة السرية، أبحروا من شاطئ السواني، أول أمس الثلاثاء، في اتجاه الجنوب الإسباني، إذ فشلوا في الوصول، بسبب عطب في المحرك، بعد أن غرق في شباك الصيد، وكذا اعتراض قاربهم من طرف دورية لخفر السواحل، ليفضلوا الهروب إلى الشاطئ سباحة، ما تسبب في وفاة 3 مهاجرين إلى حدود اللحظة.

ونعى نجيم حيدوش، المدير الإقليمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الحسيمة في وفاة الشباب الثلاثة، خلال تدوينة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وقال: “آيت بوعياش تودع أبناءها وشبابها، كل العزاء لعائلات الشباب الثلاثة، لاصدقائهم، ومعارفهم، وأحبابهم، العزاء الكبير للوطن فيما آلت إليه الأوضاع”.

وكان الشاب “أ.ا”، الذي قضى نحبه غرقا في مياه المتوسط قد قال، في آخر تدوينة له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي: “لست مهزوما ما دام هناك أمل”.