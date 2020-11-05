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شكرا لقرائتكم خبر عن كاني ويست يحصد 60 ألف صوت في الانتخابات الأمريكية.. وعينه على 2024 والان مع التفاصيل
الخميس 5 نوفمبر 2020
بعدما أثار استغرابا وسخرية لدى البعض بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية هذا العام، يبدو مغني الراب كانييه ويست ماضيا في مشروعه إذ أعلن نيته الترشح للاستحقاق الرئاسي المقبل في 2024، بعدما حصد حوالى 60 ألف صوت الثلاثاء.
وقد صوّر المغني البالغ 43 عاما نفسه وهو يدلي بصوته في ولاية وايومينغ، ونشر سلسلة تغريدات قال فيها إنه شارك "للمرة الأولى" في انتخابات رئاسية، وأدلى بصوته "لشخص أثق به حقا... أنا".
وعلى الصور التي نشرها، يظهر اسمه على ورقة التصويت مكتوبا بخط اليد، إذ لم تكن وايومينغ حيث يملك مزرعة من الولايات الأمريكية الـ12 التي تأهل فيها رسميا للمنافسة كمرشح مستقل.
وأظهر كانييه ويست طموحه في إعادة الترشح مجددا في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد أربع سنوات، من خلال تغريدة مقتضبة كتب فيها "كاني 2024".
وبيّنت أرقام نشرتها وسائل إعلام أمريكية أن كاني ويست المصاب باضطرابات ثنائية القطب ودعت زوجته في يوليو إلى "التعاطف والشفقة" حياله، لم يحصد سوى 0,4 % من الأصوات في ولايات أيداهو وأوكلاهوما ويوتا الريفية.
وقد حقق أعلى عدد أصوات في ولاية تينيسي جنوب البلاد التي فاز فيها دونالد ترامب، إذ حصد ما يقرب من 10 آلاف و200 صوت.
وبعدما دعم دونالد ترامب بعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر 2016، أعلن كانييه ويست ترشحه للانتخابات الرئاسية هذا العام في اليوم الوطني الأمريكي في الرابع من يوليو.
غير أن ترشيحه أثار تساؤلات كثيرين تناولت أهليته لناحية الصحة النفسية ومدى جديته في هذه الخطوة.
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