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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء السويدي يبدأ العزل الذاتي والان مع التفاصيل
الخميس 5 نوفمبر 2020
بدأ رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين عزلا ذاتيا بعدما تعرض لمصاب محتمل بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19.
وقال لوفين في منشور على فيسبوك إن شخصا في محيطه كان قد خالط شخصا آخر أصيب بكوفيد-19.
وكان لوفين وزوجته أولا قد اختارا الآن أن يعزلا نفسيهما بناء على نصيحة من الطبيب.
وقال لوفين: "هذا هو أكثر تصرف مسؤول يقوم به المرء في مثل هذا الموقف". يشار إلى أن رئيس الوزراء ليس لديه أعراض ويعمل عن بعد.
وتأتي إصابة رئيس الوزراء المحتملة في وقت تواجه فيه السويد موجة جديدة من القيود بعدما ضربت إصابات فيروس كورونا اليومية رقما قياسيا وبدأت الوفيات ترتفع مجددا.
وقال لوفين: "التطور يسير في الاتجاه الخطأ بشكل سريع، حيث يصاب المزيد ويتوفى المزيد. وهذا موقف جاد".
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