كبيان ينفي ترشحه لمنصب النائب الثالث في انتخابات الاولمبية

2020-11-05 | 13:18
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نفى عضو الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية رئيس اتحاد السباحة المركزي خالد كبيان ترشيحه لمنصب النائب الثالث لرئيس اللجنة الاولمبية في انتخابات المكتب التنفيذي المقرر إقامتها في ١٤ تشرين الثاني الحالي.
وقال كبيان في تصريح صحفي ان "الاخبار التي تناولت ترشحي لمنصب النائب الثالث عارية عن الصحة و لا يمت للحقيقة بصلة كوني ترشحت من البداية الى عضوية المكتب التنفيذي و من يملك دليلا على ترشحي للنائب الثالث ليظهره الى العلن".
و تمنى رئيس اتحاد السباحة المركزي من وسائل الاعلام توخي "الدقة في نقل المعلومة و التحلي بالمهنية و الدلائل الحقيقية".
و تمنى رئيس اتحاد السباحة المركزي من وسائل الاعلام توخي "الدقة في نقل المعلومة و التحلي بالمهنية و الدلائل الحقيقية".
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