كبيان ينفي ترشحه لمنصب النائب الثالث في انتخابات الاولمبية

رياضة 2020-11-05 | 13:18 0 مشاهدة نفى عضو الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية رئيس اتحاد السباحة المركزي خالد كبيان ترشيحه لمنصب النائب الثالث لرئيس اللجنة الاولمبية في انتخابات المكتب التنفيذي المقرر إقامتها في ١٤ تشرين الثاني الحالي. وقال كبيان في تصريح صحفي ان "الاخبار التي تناولت ترشحي لمنصب النائب الثالث عارية عن الصحة و لا يمت للحقيقة بصلة كوني ترشحت من البداية الى عضوية المكتب التنفيذي و من يملك دليلا على ترشحي للنائب الثالث ليظهره الى العلن".



و تمنى رئيس اتحاد السباحة المركزي من وسائل الاعلام توخي "الدقة في نقل المعلومة و التحلي بالمهنية و الدلائل الحقيقية". » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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