إطلاق نار بنزاع عشائري شرقي بغداد



أفاد مصدر امني، الخميس، بإطلاق نار اثر نزاع عشائري في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نزاعا عشائريا في منطقة حي طارق ضمن مدينة الصدر تضمن اطلاق نار"، فيما لم يبين المصدر تفاصيل اخرى عن ذلك.

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