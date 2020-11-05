العراق يسجل 3701 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 2971 مصاباً للشفاء

اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 3701 إصابة جديدة بفايروس كورونا كما اعلنت الوزارة في بيان لها، تماثل 2971 مصاباً بفيروس كورونا للشفاء وتسجيل 47 حالة وفاة جديدة بكورونا.

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