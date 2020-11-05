رئيس الجمهورية يصادق على قانون الانتخابات

صادق رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، على قانون الانتخابات بصيغته الحالية. وذكرت وكالة الانباء الرسمية في خبر عاجل، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح صادق، اليوم الخميس، على قانون الانتخابات".

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