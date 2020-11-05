مقتل 3 نساء في تفجير مزدوج بديالى العراقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتلت 3 نساء وأصيب 5 أشخاص بينهم عناصر أمنية، اليوم الخميس، في تفجيرين متزامنين بمحافظة ديالي شرقي العراق.
وقال مصدر أمني لـ"الخليج 365"، إن "عبوة ناسفة انفجرت في سيارة بمحيط ناحية العبارة، 15 كيلومترا شمال شرق بعقوبة، أسفرت عن مقتل امرأة وإصابة أخرى بجروح".
وأضاف المصدر، أن "عبوة ثانية بمكان قريب انفجرت في دورية للشرطة، أسفرت عن إصابة 3 منتسبين بجروح".
يأتي ذلك في وقت، أعلنت فيه مديرية صحة ديالى، أن الحصيلة النهائية لانفجار مزدوج بعبوتين ناسفتين في أطراف ناحية العبارة، أسفر عن مقتل 3 نساء وشرطي، فضلاً عن إصابة 4 مواطنين آخرين.
ومنذ مطلع العام الجاري 2020، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم داعش، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى.
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