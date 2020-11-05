"أقرب متجر خمور" و"الانتقال لكندا".. أمريكيون يفرون من الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في الوقت الذي يحبس العالم أنفاسه مع قرب انتهاء ملحمة اختيار سيد البيت الأبيض يعتري الأمريكيون قلق عميق أثناء متابعة نتائج الانتخابات.

ومع استمرار عمليات فرز الأصوات في السباق المحتدم، يبدو أن الكثير من الأمريكيين لجأوا إلى الإنترنت للبحث عن سبل لتهدئة مخاوفهم أثناء انتظار معرفة رئيسهم المقبل.



وأظهرت بيانات موقع "جوجل"، أن البحث عن "متجر مشروبات كحولية قريب" سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق، أثناء مشاهدة نتائج الانتخابات التي تشهد منافسة محتدمة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، وخصمه الديمقراطي جو بايدن.

توضح النتائج التي توصل إليها عملاق محركات البحث، ليل الثلاثاء، اتجاهًا تصاعديًا كبيرا لعمليات البحث عن متاجر الخمور، حيث سعى الأمريكيون إلى تهدئة مخاوفهم الانتخابية في سباق "متقارب للغاية".

كما ارتفعت أيضًا عمليات البحث عن الوجبات السريعة و"الانتقال إلى كندا"، كما أظهرت رسوم بيانية نشرتها "اتجاهات جوجل" (Google Trends)، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأفادت مؤشرات جوجل بأن معظم عمليات البحث عن متاجر الخمور نشأت في ولاية ديلاوير، تلتها ماريلاند وتينيسي وجورجيا.

في المقابل، كانت الولايات التي بدت على ما يبدو أقل قلقًا هاواي، وماين، ونبراسكا، وأيوا.

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ومن مصطلحات البحث الشائعة الأخرى "متجر خمور مفتوح بالقرب مني الآن" و"نبيذ بالقرب مني".

وحطمت عمليات البحث عن "القلق" رقمًا قياسيًا سابقًا الثلاثاء، ما يشير إلى أن الأمريكيين يواجهون صعوبة في التزام الهدوء خلال اللحظات الأخيرة الانتخابات.

ودفعت نتائج محرك البحث، شركة جوجل إلى تقديم المشورة لمستخدميها للتواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم.





وتتوقف الانتخابات الآن على نتائج فرز الأصوات التي من المؤكد أنها ستتواصل الخميس، وربما حتى لفترة أطول من أن يجري البت في تحديدها.

ومنتصف ليل الأربعاء، توقفت نتيجة الانتخابات حيث حصل ترامب على 214 صوتًا من أصوات المجمع (الهيئة) الانتخابي، وجو بايدن 264 صوتًا، ولا تزال هناك 5 ولايات حاسمة لم يحسم الفائز بها.