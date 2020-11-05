السعودية تستثمر 1.3 مليار دولار في أكبر شركة تجزئة بالهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الخميس، عن توقيع اتفاقية استثمار بـ1.3 مليار دولار في شركة ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة.

وريلاينس هي أكبر شركة في قطاع التجزئة المتنامي بالهند، ويترأس مجلس إدارتها الملياردير الشهير موكيش أمباني.



وبموجب الصفقة يستحوذ الصندوق على حصة تبلغ 2.04% في الشركة.

يأتي الاستثمار في الشركة بعد استحواذ الصندوق في وقت سابق على حصة 2.32% في منصة "جيو بلاتفورمز"، شركة الخدمات الرقمية التابعة لشركة ريلاينس للصناعات Reliance Industries.

كما تأتي الصفقة امتداداً لجهود الصندوق لبناء محفظة استثمارية دولية متنوعة في شركات مبتكرة ورائدة على مستوى العالم، ويعتبر قطاع التجزئة في الهند واحداً من أكبر القطاعات الواعدة.

وقال ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن الصفقة تؤكد التزام الصندوق بالاستثمار والشراكة على المدى الطويل مع الشركات المبتكرة التي تقود قطاعاتها وتحدث تحولاً فيها.

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وأضاف "سيمكننا الاستثمار في شركة ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة، من تحقيق عوائد مالية طويلة الأجل لصندوق الاستثمارات العامة، بما يحقق مستهدفات تنوع مصادر الدخل ".

وتقوم الشركة بإحداث تغيير جذري في قطاع التجزئة الواعد في الهند من خلال استراتيجيتها الجديدة بتمكين الملايين أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة من استخدام المنصات الإلكترونية.



ومن جانبه، قال موكيش أمباني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ريلاينس للصناعات ، "تربطنا في ريلاينس علاقة طويلة ومثمرة مع السعودية، ويسعدني أن أرحب بصندوق الاستثمارات العامة شريكاً مهماً في ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة".

ويستمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي في جهوده كمحرك فاعل للتنوع الاقتصادي في المملكة، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويقوم الصندوق بتركيز محفظته الاستثمارية الدولية في استثمارات تسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل، تعود بالنفع على اقتصاد المملكة.