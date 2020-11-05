صقر غباش: العرب ملتزمون بدعم القضية الفلسطينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس الاتحاد البرلماني العربي، إن المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي، ستدعم الأهداف التي أنشئ من أجلها الاتحاد والقضايا التي يتصدى لها، وفي طليعتها القضية الفلسطينية، التي يجب تعزيز العمل من أجل إيجاد حل عادل وشامل لها، مبني على قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.



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جاء ذلك في كلمة لصقر غباش ألقاها نيابة عن معاليه خلال اليوم الثالث لاجتماعات الدورة «206» الاستثنائية للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت «عبر تقنيات الاتصال المرئي»، الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي في الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي.

وأعرب صقر غباش عن خالص التهاني والتبريكات، إلى دوارتي باشيكو، بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً أنه وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، جرّاء تداعيات وباء كورونا، الذي ألقى بظلاله الثقيلة على العالم دون استثناء، فإن الاتحاد الذي يضم ممثلي العالم من مختلف أصقاعه ليس بمعزل عن هذه الظروف، متمنياً لمعاليه النجاح والتوفيق في أداء مهامه، وللاتحاد المزيد من التقدم والازدهار.