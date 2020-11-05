شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليونان تفرض إجراءات عزل عام لاحتواء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمرت الحكومة اليونانية اليوم الخميس بفرض إجراءات عزل عام على مستوى البلاد لمدة ثلاثة أسابيع في إطار جهود احتواء انتشار مرض كوفيد-19 إثر عودة حالات الإصابة للزيادة.



وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن القيود الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت السابع من نوفمبر.

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