السبت.. وزير التنمية المحلية يتابع المرحلة الثانية لانتخابات النواب من مقر غرفة عمليات الوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: يتفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات بالوزارة لمتابعة عملية التصويت بالمحافظات وذلك يوم السبت المقبل الموافق 7 نوفمبر الجاري. ومن المقرر أن يعقد وزير التنمية المحلية، لقاء صحفيا مع وسائل الإعلام خلال تفقده لغرفة العمليات التابعة للوزارة. وتنطلق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 بالنسبة للمصريين في الداخل السبت المقبل على مدار يومين تنتهي مساء الأحد وذلك بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية للانتخابات وفق قرار الهيئة الوطنية للانتخابات. ​

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